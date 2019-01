D66 zet zich in voor behoud van kunstwerk in Westpoint

In het geval van het werk van Van Haaften denkt D66-raadslid Robert van Vliet dat er minder moeite nodig is. ,,De panelen zijn in 1994 in de hal opgehangen. Dat was bij de opening van het belastingkantoor, na een ingrijpende verbouwing. Daarvoor was Westpoint in gebruik als stadskantoor.’’ Sinds het vertrek van de Belastingdienst in 2008 staat het gebouw leeg.