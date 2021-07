Daan moet zijn miljoenen bijen op de Veluwe verhuizen: ‘We worden als boeman neergezet’

Het veld waar tot vijf jaar geleden de spelers van SV Beatrix hobbelden, is al een tijdje de thuisbasis van een ontelbare hoeveelheid bijen. Daan Ludwig bestiert aan de Delenseweg een imkerij waar in drukke tijden een mannetje of zes aan het werk is. Maar opeens moet hij alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat zijn BijDaan straks hetzelfde lot ondergaat als de in 2016 teloorgegane voetbalclub.