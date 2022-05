‘Daar gaat je levenswerk’, dacht schoolleider Hannah. Maar de brand in Loenen bracht ook veel

Opsteker voor Jagersvere­ni­ging in strijd om ‘omstreden’ slogan (die in Apeldoorn voor bekladdin­gen zorgde)

De Jagersvereniging mag de slogan ‘Veilig op weg, daar jagen wij voor’ blijven gebruiken. Er is al een tijdje veel te doen over de campagne. Zo werden in Apeldoorn posters besmeurd en een vrouw diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Die oordeelde in eerste instantie dat de slogan misleidend en oneerlijk is, maar in hoger beroep is dat besluit van tafel geveegd.

