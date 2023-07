Daders van traumatiserende Rolex-roof in Apeldoorn boeken pyrrusoverwinning

Rechter doet onalle­daags verzoek tijdens zaak tegen verdachte (19) uit Apeldoorn (maar dat blijkt een probleem)

In maart zorgde D. van D. (19) zelf voor vuurwerk in de Zutphense rechtbank. Vandaag verliep een zitting in zijn strafzaak opnieuw wonderlijk. Maar nu kwam dat juist doordat de Apeldoorner, die begin december aan de Molendwarsstraat geschoten heeft, nergens te bekennen was.