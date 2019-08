Dag na gewapende overval is CameraTools Apeldoorn weer open: ‘Ik was bang dat ze me af gingen maken’

Man (48) moet maanden cel in voor klap met bierglas tegen hoofd van beveiliger Van der Valk in Ugchelen

15:37 Een man die in april dit jaar dronken een beveiliger van Van der Valk-hotel De Cantharel in Ugchelen met een glas in het gezicht sloeg, moet maanden de cel in. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. De man verbleef voor zijn daad al in een verslavingskliniek, maar kon niet van de drank afblijven.