Dag vliegtuig, dag vakantie. En dan kunnen Renzo en Daan uit Apeldoorn ook nog fluiten naar hun geld

Daan is boos. Want hij had ook een week lang lekker in het zonnetje kunnen liggen op Malta. In plaats daarvan zat hij thuis. Renzo heeft nog het geluk dat hij inmiddels op vakantie is met zijn vader. Iets wat al gepland stond. Daan: ,,Ik had het geluk dat één van mijn vrienden alleen thuis was en wat kleine feestjes gaf. Verder ben ik een paar keer naar het zwembad geweest, maar ik heb er wel veel aan gedacht. Je denkt toch: Goh, nu had ik op Malta kunnen zitten. Of op het strand.’’