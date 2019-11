Dagelijks Leven uit Apeldoorn in top drie van beste werkgevers

Dagelijks Leven is een jonge organisatie die snel groeit en zijn hoofdkantoor in Apeldoorn heeft. Op dit moment heeft het verspreid over het land 41 kleinschalige woonzorglocaties, met bijna 1.500 medewerkers. Dagelijks Leven is gespecialiseerd in zorg voor mensen met dementie of andere vormen van geheugenverlies. In Oost-Nederland heeft het onder meer locaties in Apeldoorn (drie), Hardenberg, Deventer, Nunspeet, Raalte en Nijverdal.