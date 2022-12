Daisy (16) kampt met angststoornis en wil hulphond, maar verzekeraars en gemeente vergoeden niets

Kop-staartbot­sing zorgt voor flinke verkeers­hin­der op ringweg rond Apeldoorn

Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt bij een kop-staartbotsing in Apeldoorn. De weg is vanwege het ongeluk in beide richtingen afgesloten waardoor er een file is ontstaan op de ringweg rond Apeldoorn.

