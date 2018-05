Dit collectieve zonnedak is bedoeld voor mensen die wel zonne-energie willen opwekken, maar zelf geen geschikt dak hebben of dit liever uit handen geven. De overheid heeft hiervoor de zogenoemde Postcoderoosregeling in het leven geroepen. Inwoners die binnen een bepaald postcodegebied wonen, kunnen hieraan deelnemen. Dit zonnedak geeft 23 buurtbewoners de mogelijkheid om hun eigen zonne-energie op te wekken.

Voor duurzame energiecorporatie deA uit Apeldoorn is dit het eerste 'postcoderoosdak' in een reeks daken die op verschillende plekken in de stad moeten komen. Dat het dak van Sprengeloo wordt gebruikt, vindt directeur Gerjan van Dijken heel 'logisch'. "We leren onze leerlingen om gebruik te maken van groene energie en we werken als school aan een beter milieu. Daar komt bij dat we de opbrengsten van de zonnepanelen kunnen volgen en die gegevens gebruiken we in onze lessen, bijvoorbeeld bij natuurkunde en techniek."