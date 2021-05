Dak voor jeugd in Zuidbroek al bijna gerealiseerd: nu nog een locatie

Video Motorrij­der ongedeerd na harde crash pal voor Airport Teuge

3 mei Het was een flinke knal, daar vlakbij vliegveld Teuge, toen een motorrijder zondagavond vol op de motorkap van een auto reed op De Zanden. De blikschade is fors, maar wonder boven wonder bleef de jonge bestuurder vrijwel ongedeerd.