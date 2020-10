Daklozenopvang Apeldoorn klaar voor koude coronawinter, ‘samen gaan het ons lukken’

Elke dag zonder besmettingen in de daklozenopvang is er weer eentje. Manager Jet Jacobs van Omnizorg telt de dagen niet maar maakt zich wel zorgen over het aantal besmettingen dat razendsnel stijgt in de regio. ,,Na weer een dag zonder besmettingen denk ik: Yes, so far so good. Want het blijft spannend, ondanks alle maatregelen die we treffen. De Amerikaanse psycholoog Stephen Covey benoemt de cirkel van invloed. Waarin kun je iets betekenen, waar heb je invloed op? Corona valt buiten die cirkel van invloed.’’