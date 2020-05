Daling aantal drachtige poezen is raadsel voor asiel in Apeldoorn

De Dierenbescherming in de Stedendriehoek maakt zich zorgen over een opvallend laag aantal drachtige poezen. Daarvan worden er nu veel minder naar het asiel gebracht dan normaal.

Dierenasiel de Kuipershoek in Klarenbeek heeft de afgelopen weken vooral katten aan een nieuw baasje kunnen meegeven. Maar er komen er veel minder binnen dan in andere jaren rond deze tijd.

Dat is vreemd, zo vlak voor het ‘kittenseizoen’, vinden de medewerkers. Er is zorg of er nu veel drachtige poezen zonder huis rondlopen. En die dus in het wild een nestje gaan werpen, met alle risico's vooral zowel de moederpoes als de kittens. Andere dieren kunnen de jonkies grijpen, en als de moeder de kittens verlaat zijn die ook ten dode opgeschreven, beschrijft de Dierenbescherming. Bovendien zouden er hierdoor uiteindelijk meer wilde katten kunnen komen, wat ook niet wenselijk is.

Zorg

In andere jaren brengen nogal wat mensen drachtige poezen naar het asiel, omdat ze de zorg voor zes of acht kittens niet willen. Of omdat ze zo'n dier ergens hebben aangetroffen. De Dierenbescherming heeft geen idee waarom dat nu veel minder gebeurt. Het zou kunnen dat mensen, doordat ze nu meer bij huis zijn, die zorg wel op zich nemen. Maar het kan ook dat gedumpte katten minder worden opgemerkt. Zo krijgt het asiel in andere jaren nogal wat poezen die op een camping worden aangetroffen. Woordvoerder Carmen Silos heeft geen exacte cijfers paraat. Er zijn bij haar geen andere regio’s bekend waar dit probleem ook speelt. Kuipershoek is het asiel voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.

Goed opletten

‘Het asiel roept mensen op om alert te zijn op drachtige poezen of rondscharrelde kittens die geen thuis lijken te hebben’, zegt de Dierenbescherming. ‘Uiteraard vraagt de organisatie mensen niet om tegen het advies van de regering en het RIVM in extra naar buiten te gaan, maar om in de directe omgeving van huis en tuin en langs vaste routes goed op te letten.’