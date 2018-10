Dammers DCA na doorstart in actie in provinciale strijd

Volledig scherm Hein Meijer. © Archief, Gep Leeflang DCA ontbrak afgelopen jaar voor het eerst sinds tijden in de nationale competitie. De ploeg staakte het gevecht om de landstitel toen de sponsoring niet langer rondkwam. Verder dan een verloren barrage om het landskampioenschap, onder leiding van de Russische tienvoudig wereldkampioen Alexei Tsjizjov, kwam DCA niet.



De DCA-spelers werden ingelijfd door andere clubs en twee van hen reikten afgelopen seizoen opnieuw tot een barrage. Hein Meijer trok daarbij met zijn ploeg Van Stigt Thans (Schiedam) aan het langste eind en werd tot landskampioen gekroond. Hendrik van der Zee bleef met het Drentse Hijken met lege handen staan.

Bescheidener

Na een jaar zonder DCA in de nationale competitie treedt de club vrijdag voor het eerst weer aan op een veel bescheidener niveau, in de eerste klasse Noord van de Gelderse Dambond. De vereniging was juridisch nog niet ontbonden en het bestuur ging akkoord met de overdracht van de club aan een nieuw gezelschap. Een van de nieuwe bestuursleden van 'DCA 2.0', Fred van Amersfoort, zat in het verleden ook in het bestuur toen de club door het inhuren van Russische spelers hogerop probeerde te komen.

Van Amersfoort is teamleider en speler van het zestal dat volgende week vrijdag aantreedt in de uitwedstrijd tegen PDC Putten. Voor de wederopstanding slaagde DCA erin meerdere spelers te binden die al ervaring hebben op landelijk niveau.

Van Tongeren

Volledig scherm Allard van Tongeren (links). © Archief, Maarten Sprangh Zelf speelt Van Amersfoort net als teamgenoot Hans van Hal bij TDT/Salland in de nationale tweede klasse, terwijl Willem van Starkenborg op dat niveau acteert met de reserves van Harderwijk. Jan Lammers speelt één niveau hoger met de reserves van Lunteren. Dick Beking, die eerder ook al jarenlang uitkwam voor de hoofdmacht van DCA, speelt met Gooi- en Eemland zelfs in de hoofdklasse, slechts één stapje onder het absolute topniveau. Verder kwam Peter Aartsen uit voor OG Wapenveld. Ook oud-DCA-voorzitter Allard van Tongeren heeft zich inmiddels aangesloten.

De basis van het team is nog steeds smal, beseft secretaris Michel van Proosdij, en net breed genoeg om aan de provinciale competitie te kunnen meedoen. In samenwerking met Damclub Apeldoorn Zuid trekt de wekelijkse clubavond in het Denksportcentrum Noord (Sleutelbloemstraat 22) op donderdagavonden nu circa vijftien dammers. DCA is op zoek naar uitbreiding.

