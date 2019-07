Dan staat er uit het niets een koe op de weg. Tja, wat doe je dan?

Hij kwam net uit een file bij Apeldoorn en was blij dat hij gas kon geven toen hij werd ingehaald door een reebok. Stefan van Dam uit Meppel zag het dier op de middenberm rennen. Een bus die vlakbij hem reed, zette een zwaailicht aan en samen gingen ze er achteraan. Ondertussen waarschuwde Van Dam de hulpdiensten. Met een snelheid van zo’n 20 tot 30 kilometer per uur bleven hij en de busbestuurder achter de ree aan rijden. In de hoop dat het over de vangrail zou gaan, naar veilig terrein. Het overige verkeer moest wachten en dat zorgde voor een lange file.