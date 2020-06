Dani en Tim willen met pakket vol cadeautjes ‘kleine ondernemers’ in Apeldoorn hart onder de riem steken

Dani Levy en Tim Koldenhof besteden doorgaans veel tijd aan het organiseren van evenementen. Nu die werkzaamheden stil zijn gevallen zetten de Apeldoorners zich in voor zzp’ers die door de coronacrisis zware tijden beleven. ,,Met ‘Hart onder de riem voor de kleine ondernemer’ willen we ze laten merken dat we met hen meeleven’’, zegt Dani Levy.