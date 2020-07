Danike (12) heeft Down. Toch doet ze ‘gewoon’ de eindmusical op haar school in Apeldoorn: ‘Ze trekt zich op aan andere kinderen’

Peutertje

Harriët en Ronald Noppers hadden ’t Schrijvertje in Apeldoorn-Noord al gekozen voor hun dochtertje geboren was. ,,Omdat het een christelijke school is. Toen we een kindje met het syndroom van Down kregen, wilden we toch graag kijken of het zou kunnen.’’ Al snel leek dat lastig. ,,In groep 1 was ze een peutertje tussen de kleuters.’’ Twee groepen verder was voor alle betrokkenen helder dat dit niet haalbaar was.