Dankdienst voor overleden oprichter van Family7 Dolf van de Vegte komt live op de zender

Besloten kring

De uitzending is vanuit een kerk in de buurt van Apeldoorn. Welke kerk precies, wil woordvoerder en lid van het Management Team van Family7 nog niet bekend maken. ,,We hebben heel veel hartverwarmende reacties gekregen. Er is enorm veel belangstelling voor de uitvaart van Dolf. Die wordt in besloten kring gedaan, en ook de dankdienst is voor genodigden. We willen voorkomen dat de dienst overspoeld wordt, daarom maken we de naam van de kerk nog niet bekend. Mensen kunnen hun condoleancewensen doen via het openbare register dat op internet is geopend of via de post.’’ In het register is in de afgelopen dagen al ruim 1300 keer gereageerd.