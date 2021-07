Dankzij Bert uit Teuge zien wij teksten in de lucht die vaak viraal gaan

Podcast Na ‘helse rit’ is mountainbi­kes­ter Anne Terpstra uit Apeldoorn toch maar mooi in Tokio

20:00 De weg naar Tokio was hobbelig en lastig, maar ze is er toch maar gekomen. Dat is de boodschap van mountainbikester Anne Terpstra (30) uit Apeldoorn, die zich opmaakt voor de belangrijkste race in haar sportcarrière die dinsdagochtend op het programma staat (start 08.00 uur Nederlandse tijd).