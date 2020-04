Dankzij de sneeuwschep viert Beemte Broekland Koningsdag toch samen

Burgemees­ters bezorgd over toenemende drukte: ‘Ga niet voor flauwekul de stad in’

26 april Burgemeester Peter Snijders van Zwolle is bezorgd over de toenemende drukte in de grote steden ondanks de nog steeds geldende lockdown vanwege de corona-crisis. Hij zint nog niet op extra maatregelen, maar doet een beroep op het gezonde verstand van zijn inwoners. ,,En we bekeuren nog steeds.”