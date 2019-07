Dankzij Flip is winkelcentrum in Apeldoorn al 25 jaar spic en span

'Droogte is een sluipmoor­de­naar, het is rampzalig als we niets doen'

Meer denken vanuit droogte in plaats van eenzijdig aandacht besteden aan het voorkomen van wateroverlast, dat is de nieuwe taak van het Waterschap Vallei en Veluwe. De droogte die vorig jaar zomer en nu weer het land op z'n kop zet, is namelijk geen uitzondering.