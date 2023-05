Dansen is gratis! Dit feestje kun je op Bevrijdingsdag bezoeken in Gigant

Tineke raakt duizenden euro's kwijt door val van ‘bankmede­wer­kers’ (en ze is lang niet de enige...)

Ze kan zich achteraf de haren wel uit het hoofd trekken. Waarom? Waarom is ze er toch ingetrapt? Er wordt zoveel gewaarschuwd. Zoveel over geschreven en gezegd. Toch wist een ‘bankmedewerker’ Tineke in te palmen en razendsnel bijna 5000 euro afhandig te maken.