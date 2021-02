Dat is raar: de Loenense waterval staat droog

Waarom lachgas ondanks verbod nog altijd vrij spel heeft in Apeldoorn: ‘We moeten nu in actie komen‘

20 februari Lachgas mag dan als drug al verboden zijn in Apeldoorn, toch is het nog altijd makkelijk te verkrijgen én razend populair. En dat terwijl lachgas levensgevaarlijk is. Verlammingsverschijnselen of dwarslaesies zijn niet uitgesloten. Tactus Verslavingszorg maakt zich grote zorgen over de partydrug, goed voor booming business. ,,Ik pak er zo‘n 3000 tot 5000 euro per maand mee.’’