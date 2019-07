Dat is schrikken bij Radio Kootwijk: een kop van een hert op het grindpad!

Vanuit de verte dacht hij, ligt daar nu een stuk hout? Of misschien een steen? Maar hoe dichterbij hij kwam, hoe meer hij zich verbaasde. Het is een kop van een hert. Nee, dat had de 64-jarige pensionado hier nooit eerder gezien. Hoe regelmatig hij ook over het fietspad rijdt. ,,Ik ontdek graag wild in de bossen rondom Apeldoorn, maar liever vind ik ze nog in leven. En geheel compleet graag. Waarschijnlijk was een stroper of wolf of vos me voor geweest”. Dat laatste betwijfelt hij overigens, al filosoferend. Want dan had de kop er toch niet zo ‘netjes’ bijgelegen? En van bloedsporen was ook nauwelijks sprake.