Dat kan slimmer, dacht havo-scholier Tijs (18). Apeldoornse restaurants omarmen zijn nieuwe bezorgdienst Chow

Voor wie eten wil laten bezorgen is er keus genoeg, zo lijkt het. Gewoon even bestellen via Thuisbezorgd, Deliveroo of bij Uber Eats, dat sinds een paar maanden zijn diensten ook aanbiedt in Apeldoorn. ,,Dat deed ik ook als we na school even wilden chillen en zin hadden in bijvoorbeeld een dönerbox’’, zegt hij. ,,Maar op die diensten is best veel aan te merken.’’