Dat Marleen de herenboerderij in Loenen bestiert is bijzonder: ‘Ik had helemaal geen verstand van groente’

,,Eigenlijk is het best bijzonder dat ik hier de boerin ben geworden. Ik had namelijk helemaal geen verstand van groente. Tot 1 juni werkte ik op een melkveebedrijf. Drie keer per dag koeien melken was mijn ding. Één van de kartrekkers van de herenboerderij is de buurman van mijn ouders. ‘Is het niet wat voor Marleen om de boer te worden?’, opperde hij. Ik ben een keer meegegaan naar een info-avond. Dat vond ik zo interessant dat ik aan de opleiding begonnen ben.”