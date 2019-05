Dauwzuipen in Apeldoorn, een dagje voor de echte kroegtijger

De Apeldoornse kroeg Ozzy geeft een eigen draai aan het fenomeen Dauwtrappen met een jaarlijkse evenement: Dauwzuipen. Hoe verantwoordelijk is zo’n dagje zuipen nu het gangbaar is onder cafés om vanwege de volksgezondheid al happy hours in de ban te doen? Vier vragen aan eigenaar Joep Bevers

Waarom überhaupt iets als Dauwzuipen organiseren?

,,Dat is al jaren een traditie bij Ozzy. Ik ben al zeven jaar eigenaar en daarvoor deed de vorige eigenaresse het. Het is gewoon leuk. Om zes uur ’s ochtends gaat de deur open en moet je minimaal één biertje per uur drinken. We zijn natuurlijk wel een onderneming en er moet wel geld verdiend worden. En dan kijken wie dat het langste vol kan houden.’’

Hoeveel mensen heb je al kotsend naar buiten moeten dragen?

,,Hahaha, geen één. Nee dat is ook helemaal niet de bedoeling van deze dag. Het gaat erom wie het langst in de kroeg kan blijven en niet wie het meeste kan drinken. Wij hebben als horecapersoneel onze diploma’s in sociale hygiëne en nemen natuurlijk onze verantwoordelijkheid. We willen er gewoon een gezellig en ludieke dag van maken en zijn open vanaf zes uur in de ochtend tot de volgende dag vier uur in de ochtend. Kijken of iemand het vanaf het begin tot het eind volhoudt. Vorig jaar wist iemand tot 3 uur ’s ochtends te blijven. Dus niemand heeft het tot nu toe volgehouden, het is voor iedereen echt zwaar.’’

Behalve voor het personeel dan

,,Nee hoor, we werken in diensten, anders hou je dat niet vol.’’

Is er veel animo voor deze traditie?