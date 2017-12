Dave wil een obstacle parcours in Mheenpark en zoekt donaties

Dakgoten vallen naar beneden door hevige sneeuwval in Apeldoorn

13:42 Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen, zegt de Apeldoornse Sharon Staps, terwijl ze wijst naar de ravage in haar achtertuin. Door het gewicht van de sneeuw heeft de dakgoot van haar woning in de Morinistraat het begeven en is naar beneden gestort. Het konijnenhok werd op een haar na gemist, maar de schutting overleefde het niet.