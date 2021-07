De Adelaar heeft bij junioren en nieuwelingen grote talenten in de gelederen

Het zijn opvallende resultaten van het Merida Adelaar Development Team dat in 2019 is opgericht om talenten voor de Apeldoornse wielervereniging te behouden. In dit bijzondere wielerjaar worden de meeste wedstrijden in een korte tijdsperiode verreden. Zo werd het NK op de baan verzet van december naar juli, waardoor de renners een keuze moesten maken voor de weg of de baan.

Zuiderzeeronde

In 2015 heeft De Adelaar een plan opgezet om de wedstrijdteams vanaf de jeugd op te bouwen. Na een nieuwelingen- en juniorenformatie is vorige maand besloten een beloftenteam op te gaan zetten, dat in 2022 aan de start moet staan. „Nu is het tijd voor de volgende stap”, zegt Boyd Timmerman, voorzitter wegwielrennen. „Het zou zonde zijn wanneer een renner die door ons is opgeleid naar een andere vereniging moet om door te kunnen groeien. In onze rijke geschiedenis hebben we veel talenten ontwikkeld voor het hoogste niveau, zoals Leon van Bon en Kenny van Hummel.” Het is tijd voor hun opvolgers.