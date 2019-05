‘De Anklaarseweg in Apeldoorn is een soort snelweg geworden’

,,Ik zei een uur geleden tegen mijn man, de verslaggeefster had er nú moeten zijn. Knal, boem. Daar ging er weer een. Een vrachtwagen met volle vaart over de drempel, hier vlak bij ons. Als u er was geweest, had u het ook kunnen horen en voelen” , je zit dan echt te trillen op de stoel, zegt Nel de Vries, aanwonende van de Anklaarseweg. ,,En dat gebeurt met regelmaat”, zegt Con, Nel’s echtgenoot. Nel: ,,Als we bezoek hebben schrikken de mensen zich kapot. Wij niet meer, we zijn wel wat gewend. Maar het is niet normaal.’’