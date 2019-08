De Bedrijfsvloer uit Apeldoorn terecht op de bon voor aanleg vloer in slachterij

Politie haalt hoge snelheden tijdens onderzoek naar dodelijk ongeluk in Apeldoorn

27 augustus De Europaweg in Apeldoorn was vanavond tussen de Jachtlaan en het bedrijventerrein waar de Halfords zit drie uur lang hermetisch afgesloten. Dat had alles te maken met het ongeluk waarbij op 8 februari een medewerker van de winkel in fiets- en autoproducten om het leven kwam.