De best geknipte daklozen vind je in Apeldoorn: love is in the hair

Breuk in waterlei­ding Apeldoorn hindert watertoe­voer, brandweer legt zand voor woning

16:26 Zo’n veertig woningen in en rondom de Einsteinlaan in Apeldoorn-Noord zitten voorlopig zonder water. Een breuk in de waterleiding zorgde in die straat voor flinke wateroverlast. Vitens heeft de hoofdleiding inmiddels afgesloten.