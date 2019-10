De ’betere’ kringloopwinkel in Apeldoorn voor de allerarmsten

Zoektocht naar vermiste Zoran uit Apeldoorn levert zondag niets op

6 oktober Met man, macht en hond is het Zuiderpark in Apeldoorn deze zondag uitgekamd. Maar Zoran Ilic is niet gevonden. De hondenbrigade RHWW uit Duiven is onverrichter zake weer naar huis gekeerd. ,,Als er nieuwe tips zijn, gaan we weer zoeken", zegt hondengeleidster Louise Smits.