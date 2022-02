De Britse korthaar is populairder dan ooit: ‘Prijzen zijn nu echt bizar’

Dan breekt de stem van Lisa, vriendin van de al 10 maanden vermiste Ercan: ‘Voelt als de dag van gisteren’

Ercan Özturk verdween meer dan tien maanden geleden spoorloos. Een team van 25 agenten zoekt driftig aanknopingspunten om de toen 29-jarige Apeldoorner te vinden, maar gaat er vanuit dat hij niet meer in leven zal zijn. Vriendin Lisa en broer Cihan laten deze gedachte niet toe. ,,Als we de hoop opgeven, worden we helemaal gek.”

7 februari