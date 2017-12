De broedertwist op kasteel Ter Horst in Loenen

De ene broer erft een heel kasteel, de andere broer eindigt in een verzakte chaletcaravan. En dan beklimt de arme broer het kasteel en lost een schot. Is het een moordaanslag of een schreeuw om hulp?

,,Als ik mijn broer Alexander voor de auto krijg rij ik ‘m dood”, zegt Justus Russelman in de zomer tegen een collega. Hij is 57 en komt op de keien te staan bij papierfabriek De Hoop, waar hij zijn dagen slijt als heftruckchauffeur. Op zijn laatste werkdag zegt hij: ,,Ik heb niks meer te verliezen en niks meer te verantwoorden ook.” Dat is maar al te waar. Zijn wieg stond in Kasteel ter Horst in Loenen, waar hij werd geboren met een zilveren lepel in de mond. Maar Justus wordt uit de schoot van de familie verdreven en erft als zijn vader in 1995 overlijdt, niks van het kasteel of de gemengde bossen in de buurt: alle have en goed gaat naar de jongste broer Alexander. Justus eindigt met zijn broer Henk – die ook uit de gratie is geraakt - in een povere stacaravan op camping De Marshoeve te Loenen – hemelsbreed anderhalve kilometer van het kasteel. Ook Henk werkt in de papierfabriek: ook hij rijdt op de heftruck tot hij in 2009 overlijdt – hij is pas 51 jaar.

Familiewapen

Een scenewisseling naar 16 oktober 2017, een maandagochtend met uitzonderlijk mooi weer. De maandag-excursie van half elf staat op punt van beginnen. Kasteel Ter Horst geldt volgens de gemeentegids als ‘een van de mooiste monumenten van de gemeente Apeldoorn’. Een opvallende Amerikaanse auto komt het kasteelplein oprijden; de crémekleurige Ranchero GT van Justus, naast de caravan nog zijn enige bezit. Justus zit erin en stapt uit. Hij ontsteekt vuurwerk op het voorplein en glipt via een zijdeur het kasteel binnen. Even later staat hij op het dak, vlak naast het tympaan met het familiewapen. Bij IT-bureau Technia Transcent in het koetshuis hebben ze pas in de gaten dat er wat aan de hand is als er sirenes in de verte klinken. Een werknemer van Trascent ziet hoe een vrouw met een mobieltje aan haar oor, die op weg is naar het kasteel, naar binnen wordt gewenkt. ,,De broer stond op het dak. Hij had een uniform uit de Amerikaanse burgeroorlog aan en een pet op. Met zo’n klep”. Er rijden twee politieauto’s over de brug en de man op het dak pakt z’n geweer en schiet eenmaal in hun richting. De excursiegroep is inmiddels door de rondleider in de kapel geloodst, van het schieten krijgen ze niks mee. In het IT-kantoor zien ze hoe agenten in kogelvrije vesten, met het pistool in de hand van de ene stalpoort naar de andere rennen. ,,Net een wildwestfilm!”

,,Leg het geweer weg! – roept een agent vanuit de beschutting van de poort. Dat gebeurt en weldra wordt de man overmeesterd. ,,Of hij boos was of resoluut? Nee, verward, zou ik zeggen, het had me niet verbaasd als hij naar beneden was gesprongen”, zeggen ze beneden. Justus zit nog steeds vast. Op beschuldiging van bedreiging en verboden wapenbezit. In zijn auto vindt de technische recherche nog een jachtmes. Halverwege januari is er een regiezitting bij de rechtbank in Zutphen.

Kreeftje

Het is verschrikkelijk verkeerd gegaan met Justus, zegt een jeugdvriend, ‘Juus’ voor zijn vrienden. ,,Hij had hevige heimwee naar het leven op het kasteel, hij vond dat hij er recht op had. Ik was bevriend met Juus z’n oudere broer Henk. We waren klasgenoten op de lagere school, ik was bijna dagelijks op het kasteel. In de jaren ’90 ontmoetten we elkaar weer. De laatste jaren werkten we alle drie bij De Hoop. Juus had Kreeftje als bijnaam. Die liep altijd rood aan als ‘ie boos was.‘’ Henk en Justus waren twee handen op één buik, zegt hij.

In de jaren tachtig trekken de twee feestend door Amerika, waar ze de ene grote Amerikaanse oldtimer na de andere kochten, aan het eind hadden ze er 38. Moeder Justina Hillegonda van Voorst van Beest stelt de spilzucht niet op prijs, maar vader Henk houdt zijn zoons de hand boven het hoofd. Tot zijn dood in 1995. Een tocht door de administratie doet de familie schrikken: het is niet best gesteld met het familiekapitaal. Beide broers hebben het verbruid. Er is geen plekje in de BV Hard- en Zachthout voor hen, waarmee de familie al sinds 1922 het landgoed poogt te bedruipen. Alexander (een nakomertje uit mei 1968) krijgt in 1999 alle aandelen en wordt in z’n eentje de directeur/bestuurder van de onderneming. En een jaar voor haar dood in 2014 gaat Justina met Alexander naar de notaris. Alle bezittingen: kasteel, bedrijf en hectares aan bosgrond zijn met haar pennenstreek voor hem. Plus de lasten, en die liegen er niet om: er ligt een hypotheekschuld van bijna een miljoen bij de Rabobank in Apeldoorn.

Het in de vaart houden van een landgoed is geen kleinigheidje. Dat lukt alleen door de wandelpaden voor publiek te openen, de gebouwen te verhuren, en trouwerijen toe te staan in de roze zaal beneden. De klokkentoren op het dak moet zelfs met culturele stichtingsgelden worden hersteld. Zowel voor- als achter schreeuwt Kasteel ter Horst om groot onderhoud: de daklijst achter is zelfs ongeverfd. De familie zelf – Alexander en zijn stiefvader – bewonen boven nog enkele vertrekken.

Ook Alexander blijkt een klap van de molenwiek te hebben meegekregen. Ook hij heeft Amerikaanse wagens als zwakheid. Er staat een Dodge in de voormalige stallen en verderop een grote Lincoln. Achter in de loodsen staan er nog een stuk af wat, zegt een huurder welwillend. ,,Hun vader hield enorm van die Amerikaanse bakken. Ze werden ermee naar school gebracht. En twee keer per jaar gingen ze zo op vakantie naar Spanje’’, weet de jeugdvriend.

Maar verdere luxe? Ho maar. Een bordje verwijst naar de zagerij waar de bomen uit de kasteelbossen tot planken worden gezaagd. Een eenzame man duwt er een grote balk door de machine. Met gele ARBO-doppen op zijn oren. Het is Alexander zelf. Wat is er nou precies gebeurd op die herfstdag? Loopt hij gevaar? Was dit een aanval tegen zijn leven gericht? Er is vanaf het dak geschoten – maar is er iets in het huis zelf ook nog iets gebeurd?

Geen contact

,,Dat is in onderzoek, daar kan ik niet veel over zeggen”. De plotselinge vragen aan de zaagmachine overrompelen hem nogal. ,,Mijn broer is al veertig jaar verslaafd, daar zit het probleem – over de hele geschiedenis kan ik wel een boek schrijven, mijn broer heeft duidelijk hulp nodig”. Hij is niet blij dat de hele familiegeschiedenis nou wordt uitgemeten. ,,Ik begrijp dat mensen er van zullen smullen”. Maar eraan meewerken? ,Dat niet. ,,Tussen de familie en Justus is al jaren geen contact meer. Net zomin als het contact er was met Henk”.

Dat blijkt wel in de rouwadvertenties. Die van vader en moeder bevatten niet de namen van de twee oudste zoons. En als Henk overlijdt komt er maar één advertentie in de krant. ,,Mijn broer en beste maatje”, noemt Justus hem. Mede-ondertekend namens ‘Toon de Schildpad”.

Tot de dood van Henk wonen ze samen in de chaletcaravan op de camping, Justus zit er sinds negen jaar in z’n eentje. ,Heb je dat chalet gezien?”, zegt Alexander. ,,Dat zegt genoeg”.

Chalet

De caravan staat bijna aan het uiterste einde van Camping de Marshoeve aan de Reuweg in Loenen. Je zou verwachten dat het er uitgestorven is in november, maar op veel plekken staan auto’s, er brandt licht, er kringelt rook uit een schoorsteen, voor sommige ramen staat een kerstboom. De meeste caravans ogen pover, dit zijn geen rijke eigenaren. De chalet van Justus is vaalwit en vaalbruin. Met beduimelde ramen, schots en scheve hekken. En op de overkapte parkeerplaats is het leeg: zijn custom-classic uit 1974 staat nog bij de politie. Campingbeheerder Hennie Schoolderman komt in een golfkarretje aanrijden, boos dat er zomaar iemand is doorgelopen naar de caravan. Gaf Justus hier met zijn verslaving nog veel overlast? ,,Ik heb een beroepsgeheim”, zegt Henk.

Hoe loopt het af? ,,Ik denk dat het toch wel een forse straf gaat worden”, zegt Alexander in zijn houtloods. ,,En misschien wel een TBS.” Wordt er pas in januari besloten? ,,Dan ben ik tot die datum in elk geval veilig”.