De dag na de brand in Apeldoorn: daar komen de kijkers

Ook 75 pakketten pakketpunt PostNL gesneuveld in de vlammenzee bij Karwei

27 november In het Karwei-filiaal in Apeldoorn dat vandaag verwoest werd door een brand, was ook een Pakketpunt van PostNL gevestigd. Na controle van PostNL blijkt dat er zo'n 75 pakketten in de bouwmarkt aanwezig waren toen de brand uitbrak.