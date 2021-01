De depressieve man van Geertje kondigde zijn dood aan in een sms’je: ‘Ik zou het fijn vinden als je erbij kan zijn’

Video Joost heeft zijn kunstwerk uit Apeldoorn terug, maar vraag niet hoe het er uitziet

9 januari Met een sneeuwschuiver schept Joost van Haaften een berg glas en ander puin aan de kant. Zo ontstaat er in het verpauperde Westpoint ruimte om zijn kunstwerk van de muur te halen. Of wat er van over is. ,,Ik vrees dat het eigenlijk bedorven is. Het is waarschijnlijk ten dode opgeschreven.’’