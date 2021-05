De dochter van Wilma uit Apeldoorn zit met Dafne Schippers in het estafetteteam: ‘Topsport is juichen of janken’

Tijdelijk jeugdhonk in Apeldoorn wekt commotie: ‘Waarom wel een dure skatebaan?’

25 mei Het tijdelijke jeugdhonk in de wijk Zuidbroek, een zeecontainer die ergens anders in Apeldoorn ‘stond te verstoffen’, zorgt voor nogal wat commotie. Veel bewoners zijn wel vóór een plek voor de jeugd, maar over de locatie bestaat forse discussie. Harry Elzinga en Joost Huijsman zijn ook voorstander, maar vinden vooral dat er een vaste plek moet komen voor de jeugd in plaats van een tijdelijk jeugdhonk.