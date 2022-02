De ene na de andere BN'er paradeert over oranje loper in Apeldoorn: première Hij Gelooft in Mij voor Orpheus ‘een cadeautje’

Uitgedoste BN’ers die over de oranje loper paraderen. Fotografen en journalisten die elkaar verdringen voor het perfecte plaatje of de mooiste quote in de mixed zone. Publiek dat in alle vroegte aanwezig is om een glimp van pakweg Rachel Hazes, Marijke Helwegen of Samantha Steenwijk op te vangen; geen cliché ontbreekt bij de première van Hij Gelooft in Mij in Orpheus.