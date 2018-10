De Freule bezorgt Apeldoorn hoofdbrekens

Borrelnood Apeldoorn gaat naar Grote Kerk

6:15 Vijfhonderd mensen in de kerk. Met een biertje of wijntje binnen handbereik. Frank van der Meulen, de man achter de Borrelnood, ziet het al helemaal zitten. ,,We hebben een publiek dat respect heeft voor de omgeving. Ik denk dat veel mensen op deze manier graag eens een kijkje nemen in de Grote Kerk. Want dat is ook van binnen een prachtig gebouw.''