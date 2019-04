De Goedkoope Simon in Apeldoorn beschreven in boek over Joodse Huizen: ‘De Stationsstraat was toch een goede buurt?’

Voor de tweede keer in korte tijd staat de Amsterdamse journalist en tekstschrijver Claartje Chajes voor het pand in Apeldoorn, daar op de hoek van de Beekstraat en Stationsstraat. Used Products, staat er pontificaal op een groot oranje bord, bevestigd op de gevel. Peppie Dekker-Chajes, kleindochter van textielhandelaar Simon Noach die hier De Goedkoope Simon runde, zag er onlangs een foto van. De op leeftijd zijnde Peppie, 84 jaar inmiddels en woonachtig in de VS, vraagt via Facetime aan Claartje waarom het pand er nu zó uitziet. ‘Het was toch een goede buurt?’