De gorilla in de Apenheul als inspiratiebron voor deze architect uit Apeldoorn

Het ‘meisje dat zijn leven veranderde’ zit nog steeds in Apenheul op een tak. Martijn de Geus (32), zeventien jaar geleden gorillaverzorger in Apeldoorn, is nu een gevierd architect in China. In ‘heel Azië’ vertelt hij hoe het opgroeiende gorillameisje Gyasi zijn kijk op de architectuur beïnvloedde.