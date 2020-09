De ‘gouden handjes’ van Joop (69) helpen de volleyballers van Dynamo over de vermoeidheid heen

DYNAMO IN POLEN videoEen dertien uur lange busreis, trainingen en twee zware volleybalwedstrijden. De lange mannen van Draisma Dynamo krijgen het voor de kiezen deze week tijdens het Champions League-drieluik in Polen. Maar goed dat verzorger Joop Wijker gouden handjes heeft.

Joop Wijker, verzorger van Draisma Dynamo.

De 69-jarige Apeldoorner reist al sinds 2003 met de volleyballers mee. Door Nederland, maar ook heel Europa. Op de mooiste plekjes. Rusland, Turkije, Duitsland, Zwitserland, voormalig Joegoslavië, Griekenland, Polen. Wijker gooit maar een paar locaties op tafel.

,,Elk land heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen verhaal. Daar krijg je niet altijd alles van mee, want je komt voor de sport. Maar wel iets natuurlijk. Soms maak ik een wandelingetje en kijk om mee heen. In Griekenland kregen we politiebegeleiding als we met de bus naar de sporthal gingen, dat was wel bijzonder. Zo is er overal wel iets dat je bijblijft", zegt de man waarvoor ook de huidige Poolse verblijfplaats maar weinig geheimen kent.

,,Zeventien jaar geleden zaten we in hetzelfde hotel, speelden we alleen nog in de oude hal. Inmiddels staat er een gloednieuwe sporthal.”

Opgevouwen in een bus

Twaalf volleyballers, opgevouwen in een bus, oké touringcar, richting Polen. Dertien uur lang, dat kan nooit al te best zijn voor de lange spieren. ,,In principe niet natuurlijk, ze zitten wat te hangen, liggen in de bus. Dat kan nooit goed voor je rug zijn. Al hebben ze tijdens de stops onderweg wel wat kunnen bewegen en oefeningen kunnen doen. Dat scheelde zoveel dat ik de avond van de aankomst geen enkele speler in mijn kamer heb gehad voor het losmaken van de spieren. Kort daarvoor hebben ze nog wel een wandeling gemaakt en wat rekkingsoefeningen gedaan. Nee, het viel me achteraf erg mee.”

Tijdens de lange reis van Apeldoorn naar Jastrzębie-Zdrój in Polen moesten ook de benen even gestrekt en gerekt worden.

Het echte werk begint voor Joop na de eerste wedstrijd, voorspelt hij. ,,Dan is het spitsuur. Die wedstrijd zal er in hakken en de volgende dag moet iedereen er weer staan voor de training en tweede wedstrijd. Nee, ik ben dan nog wel een paar uurtjes zoet. Dan staan ze in de rij op mijn kamer.”

Assistent-coach Renzo Verschuren (wit shirt) en speler Maikel van Zeist rekken en strekken de spieren tijdens een van de stops richting Polen.

Op die hotelkamer prijkt een massagetafel die Wijker zelf meenam uit Apeldoorn. Geen enkel risico neemt hij daarmee. ,,Je kunt het beter zelf verzorgen, dan dat je afhankelijk van anderen bent.”

Quote Er zit een heel sociaal element aan dit vak, dat hoort er bij. Dan krijg ik alles te horen, maar al die verhalen blijven hier. Joop Wijker, Verzorger Draisma Dynamo

En dan komen de spelers vanzelf naar hem toe. Niet alleen voor verzorging, want gewoon even afleiding en een praatje maken is ook wat de spelers zoeken bij hun verzorger. ,,Er zit een heel sociaal element aan dit vak, dat hoort er bij. Dan krijg ik alles te horen, maar al die verhalen blijven hier. Ik ben dan toch een vertrouwenspersoon en die band zal ik niet beschadigen. Je bouwt een band op moet die gasten. Met de mannen die er al langer zijn, maar met die nieuwe gasten. Dat is een natuurlijk proces en dat vind ik een heel mooi deel van mijn werk.”

Joop Wijker in de Poolse sporthal tijdens de training. Links teammanager Arie Verbeek.

Hij wordt eind dit jaar zeventig, maar van enige sleet is nog niets te merken. ,,Het is nog goed te doen. Omgaan met jonge mensen, daar blijf je zelf jong bij. Je moet je verdiepen in de cultuur en belevingswereld van die gasten, net zoals ze soms begrip voor mij moeten hebben", legt hij uit.

Dit is zo leuk

,,Bij die gasten verandert de manier van leven vaak. Maar dat is bij mij ook het geval. Het betekent niet dat alles vroeger beter was. Dat zal ik ooit niemand voor houden. Voorlopig wil ik dit wel blijven doen. Niet met tegenzin, dat ik weer iemand moet behandelen of zo. Dan houdt het op. Maar het is zo leuk, vooral om de wedstrijden heen, want daar gaat het om. Als je chagrijnig op je stoel zit, moet je er mee ophouden. Maar dat zal bij mij niet snel gebeuren.”