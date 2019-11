De Hardwerker gebruikt na 22 jaar nog steeds een floppydisk

Daar, in een bocht. Daar is de Hardwerker. Een wat mollige meneer aan zijn bureau. Zit voor een computerscherm. Naast het toetsenbord een telefoon, om mee in te kunnen bellen. In de computer zit nog een floppydisk. Een herinnering aan het verleden. In 1997, in dat jaar werd De Hardwerker onthuld, was dat nog dé manier om data over te brengen.