De Hoenderloo Groep doet per direct ‘stilzitstraf’ in de ban

Apeldoor­ner Rep Ringel verkoopt bij eerste presenta­tie ál zijn schilderij­en

10:00 Schilderijen maken had creatief designer Rep Ringel (56) tot een jaar geleden nooit gedaan, maar tijdens de eerste presentatie van zijn werk, op de Affordable Art Fair afgelopen weekend in Amsterdam, werden al zijn meegebrachte schilderijen direct verkocht. De Apeldoorner is beduusd van het resultaat. Dit smaakt naar meer, naar een tentoonstelling in Apeldoorn bijvoorbeeld.