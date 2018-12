De Hoenderloo Groep krijgt onaangekondigd bezoek na ophef over stilzitstraf, zegt minister De Jonge

De Hoenderloo Groep gaat onaangekondigd bezoeken krijgen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanwege de stilzitstraf. Dat antwoordt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Kamervragen die gesteld werden naar aanleiding van een artikel in de Stentor over de jeugdzorginstelling.

Volgens minister De Jonge heeft De Hoenderloo Groep tegen de IGJ gezegd dat er op twee groepen sprake is geweest van een maatregel waarbij jongeren urenlang stil moesten zitten zonder te praten. ,,Het bestuur heeft aan zowel de IGJ als aan mij aangegeven dat toen het deze signalen vernam, maatregelen heeft getroffen, waaronder scholing en personele maatregelen. De stilzitmaatregel wordt volgens Pluryn (waar De Hoenderloo Groep onderdeel van is, red) niet meer toegepast’’, schrijft de minister.

De inspectie is volgens de minister een toezichtproject gestart waarin speciale aandacht is voor dit onderwerp. In het eerste kwartaal van 2019 worden alle gesloten jeugdhulpinstellingen bezocht, met als focus het terugdringen van repressieve en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Glenn Mills

De Jonge schrijft ook dat de inspectie ‘na maart 2010 geen nieuwe signalen heeft ontvangen over het toepassen van deze strakzitmaatregel of de stilzitmaatregel’: ,,Bij het Landelijk Meldpunt Zorg zijn tot aan de bovengenoemde berichtgeving in de media (het artikel in de Stentor, red) geen meldingen binnen gekomen van burgers.’’

In 2010 diende een jongere een klacht in over de strafmaatregel ‘strak zitten’ op de locatie De Sprint in Wezep (de voormalige Glenn Millsschool). Jongeren moesten gedwongen voor onbepaalde tijd met gestrekte rug, handen op de knieën, knieën bij elkaar, zonder te bewegen op een kubus zitten. Dat was in strijd met de wet, werd toen geoordeeld.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen die De Hoenderloo Groep bezoeken, hebben de afgelopen drie jaar geen klachten ontvangen over de stilzitmaatregel, meldt de minister verder. Wel zagen zij dat jongeren op een stoel of aan een tafel moesten zitten en niet mee mochten doen met de groep. Zij hoefden echter niet in een ‘stresshouding’ te zitten.