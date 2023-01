De Hoge Veluwe plant zeldzame ‘coronaboompjes’ die door werknemers thuis zijn opgekweekt

Wéér lekt vervuild water van oude vuilstort in Eerbeek: ‘Goede bedoelin­gen zijn verkeerd uitgepakt’

Het lijkt een herhaling van iets meer dan een jaar geleden: vervuild wit kalkwater stroomt van de voormalige stort op de Doonweg in Eerbeek rechtstreeks de natuur in. Dinsdagavond sprong een leiding op de stort, die het overtollige vervuilde water juist af had moeten voeren. De plek van de lekkage is afgezet. ,,Contact kan huidirritatie veroorzaken.”

4 januari