De Hoge Veluwe verklaart 'onbehoorlijke fotografen' de oorlog

FNV: Kans groot dat OV-sta­king volgende week wordt doorgezet

15:08 De FNV heeft er weinig vertrouwen in dat er snel een oplossing komt met werkgeversorganisaties in het openbaar vervoer voor een betere arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs en machinisten in streekvervoer. De werknemersorganisatie laat weten dat de kans groot is dat de staking van buschauffeurs en machinisten volgende week wordt doorgezet.