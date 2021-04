De hoofdprijs voor een huis, áls je dat in Apeldoorn of Epe al kunt vinden...

Dat blijkt uit kwartaalcijfers van makelaarskoepel NVM. Stegen de prijzen in heel Nederland in een jaar tijd met 14, 7 procent, in de regio Apeldoorn en omstreken is dat liefst 19,3 procent. Er valt voor woningzoekers steeds minder te kiezen: vergeleken met een jaar geleden was er vrijwel een halvering (49,1 procent) van het aanbod, terwijl die afname in heel Nederland ‘beperkt’ bleef tot 41,8 procent. Huizen die te koop komen worden snel verkocht, in het eerste kwartaal gemiddeld na 22 dagen. Dat is acht dagen sneller dan gemiddeld in Nederland.