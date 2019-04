De iconische koninginnedagfoto van Patrick van Katwijk: ‘Collega’s noemden dit mijn doorbraak’

Campingper­so­neel redt vrouw (18) van verdrin­kings­dood in zwembad Hoenderloo

26 april Een 18-jarige vrouw uit Hilversum is vrijdagmiddag bijna verdronken in het zwembad van camping De Pampel in Hoenderloo. Toen ze uit het water werd gehaald, was haar hart gestopt. Dankzij snel optreden van de campingmedewerkers, kon de vrouw succesvol worden gereanimeerd. Ze is per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.