De jacht op eerherstel van André Wassink en SC Teuge is geopend na goede competitiestart

Derby tussen WWNA en Robur et Velocitas na twaalf jaar terug: ‘Van je grote broer wil je altijd win­nen’

18 september De derby tussen WWNA en Robur et Velocitas stond twaalf jaar lang niet op de rol in competitieverband, maar zondag is de ‘burenruzie’ eindelijk terug. We blikken aan de hand van vier stellingen vooruit met clubmannen Maurice Fama (WWNA) en Hans de Boer (Robur et Velocitas).